Отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии возле Белогоровки, Раздоловки и Победы ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, причем три из них Lepard производства ФРГ, американский бронетранспортер М113.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм американская гаубица М198, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и четыре 122-мм САУ «Гвоздика».

Уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция РЭБ «Нота», сообщил Конашенков.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Макеевки, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки Харьковской области и Торского ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ под Ольшаной Харьковской области.

Противник за минувшие сутки потерял до 300 военнослужащих, танк, бронемашину, боевую машину РСЗО «Верба», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны рядом с Угледаром, Урожайным ДНР и Червоным в Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм польская самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм гаубица Д-20, подытожили в оборонном ведомстве.