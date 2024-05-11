Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Бойцы Южной группировки ВС России за сутки уничтожили три танка Leopard
Подразделения Южной группировки за последние сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 115-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии возле Белогоровки, Раздоловки и Победы ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, причем три из них Lepard производства ФРГ, американский бронетранспортер М113.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм американская гаубица М198, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и четыре 122-мм САУ «Гвоздика».
Уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция РЭБ «Нота», сообщил Конашенков.
Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Макеевки, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки Харьковской области и Торского ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ под Ольшаной Харьковской области.
Противник за минувшие сутки потерял до 300 военнослужащих, танк, бронемашину, боевую машину РСЗО «Верба», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны рядом с Угледаром, Урожайным ДНР и Червоным в Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм польская самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм гаубица Д-20, подытожили в оборонном ведомстве.