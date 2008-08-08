Депутат Рады заявил о планах Москвы «убить Максакову за Захарченко»

Украинский депутат Игорь Мосийчук обвинил Москву в «подготовке убийства» Марии Максаковой – вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

О «подготовке ФСБ нового политического убийства-теракта» Мосийчук сообщил руководству СБУ, Национальной полиции и генпрокуратуры Украины.

На своей странице в Facebook депутат написал, что якобы готовящееся покушение на Максакову может быть «ответкой» за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, а «свалить это политическое убийство хотят на украинских националистов».

Ранее Мосийчук обвинил Киев в трусости и призвал его взять на себя ответственность за убийство Захарченко, передает РИА «Новости».

В среду некие «украинские патриоты» потребовали от Максаковой уехать с Украины в течение 72 часов.

Напомним, Мария Максакова и Денис Вороненков переехали в Киев в декабре 2016 года. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева бывшим нацгвардейцем Украины Паршовым, который в момент совершения преступления был смертельно ранен охранником экс-депутата. Максакова осталась в Киеве с двухлетним сыном Иваном.