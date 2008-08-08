«Украинские патриоты» выдвинули Максаковой ультиматум

Некие «украинские патриоты» потребовали от вдовы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Марии Максаковой уехать из Украины в течение 72 часов, говорится в видеообращении общественного активиста Игоря Громова.

«Ультиматум украинских патриотов... Марии Максаковой – предложение покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», – написал Громов в Facebook. В ролике он представился журналистом и общественным активистом.

Он добавил, что если Максакова не выполнит требования, «украинские патриоты» будут «действовать по отношению к ней с точки зрения властной совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины».

Напомним, Мария Максакова и Денис Вороненков переехали в Киев в декабре 2016 года. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева бывшим нацгвардейцем Украины Паршовым, который в момент совершения преступления был смертельно ранен охранником экс-депутата.

Мария Максакова осталась в Киеве с двухлетним сыном Иваном.