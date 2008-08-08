Трамп пригрозил Конгрессу заблокировать работу госорганов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов заблокировать работу федерального правительства Соединенных Штатов, если Конгресс не поддержит законопроект об охране границ.

Трамп призвал защитить границы Соединенных Штатов, подчеркнув, что «готов на все», когда речь идет о безопасности границ, передает ТАСС.

«Если мы не защищаем наши границы, наша страна не будет страной, поэтому если речь идет о безопасности границ, я готов сделать то, что следует сделать», – заключил американский лидер.

Напомним, в феврале Трамп пригрозил демократам остановкой работы правительства, если конгрессменам не удастся прийти к соглашению по иммиграционной реформе.