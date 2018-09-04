Власти Сирии обвинили Украину в причастности к поставкам оружия боевикам

Первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан заявил, что США вместе со своими союзниками поставляют оружие боевикам из группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство*» через третьи страны.

«Очевидно, что США и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны, чтобы подпитывать оружием «Фронт ан-Нусру» и ИГ*», – сказал Хамдан, передает РИА «Новости».

В воскресенье сообщалось, что у боевиков группировки «Исламское государство*» в Сирии были обнаружены гранаты швейцарского производства.

В марте британские эксперты заявляли о том, что значительная часть боевого арсенала ИГ произведена в Европе и попала в руки террористов благодаря США, Саудовской Аравии и другим странам.