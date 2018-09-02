У боевиков в Сирии нашли швейцарские гранаты

У боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» в Сирии обнаружены гранаты швейцарского производства; в швейцарской военно-технологической компании RUAG оправдались по этому поводу, заявив, что гранаты могли быть частью партии оружия для ОАЭ.

RUAG выступила с заявлением после публикации в швейцарском издании Sonntagsblick. По данным газеты, ручные гранаты были захвачены в провинции Идлиб членами запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Военные эксперты подтвердили Sonntagsblick, что на просочившихся в Сеть фотографиях гранаты швейцарского производства типа OHG92 и HG85, передает РИА «Новости».

В компании RUAG заявили, что отправляли партию оружия в ОАЭ в 2003-2004 годах. Там допустили, что оружие могло быть перевезено в Сирию.

«RUAG осуждает то, что покупатели передают ручные гранаты (третьим лицам), что является нарушением закона и их обязательств», – говорится в заявлении компании. При этом в компании считают, что точно определить принадлежность гранат оборонному предприятию пока не представляется возможным – на фото не видно серийных номеров.

В марте британские эксперты заявляли о том, что значительная часть боевого арсенала ИГ* произведена в Европе и попала в руки террористов благодаря США, Саудовской Аравии и другим странам.

В конце прошлого года сообщалось, что современное оружие, поставляемое Пентагоном сирийским повстанцам, оказалось в руках террористов из ИГ.