Линдси Лохан обвинила сирийскую беженку в попытке продать детей и получила по лицу

Киноактрису, звезду Голливуда Линдси Лохан ударили по лицу после того, как она обвинила сирийских беженцев в попытке продать детей.

Журнал People опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент. Актриса вела трансляцию с помощью смартфона. По информации издания, сначала Лохан опубликовала видео в своем Instagram, однако позже оно исчезло.

People отмечает, что неясно, где именно произошел инцидент. Журнал TMZ утверждает, что все якобы происходит в Москве. По данным в Instagram актрисы, недавно она побывала в Париже, передает ТАСС.

В начале видео Лохан, находясь в салоне автомобиля, говорит по-английски: «Я хочу показать вам семью, которую мы встретили, семью сирийских беженцев». По ее словам, эти люди нуждаются в помощи. Актриса выходит из автомобиля и направляется к группе из четырех человек – женщине, мужчине и двум мальчикам, сидящим на тротуаре у стены здания. Она призывает их рассказать о себе, чтобы актриса могла им помочь.

Группа людей встает и уходит, однако Лохан следует за ними, утверждая, что «они занимаются торговлей детьми». «Я не отстану, пока не заберу вас», – сказала она, обращаясь к детям. Актриса пытается говорить и на арабском языке.

Женщина из числа людей, за которыми следовала актриса, обернулась и приблизилась к актрисе. Изображение на видео сильно трясется, слышно, что женщина что-то выкрикивает, а актриса громко всхлипывает. Позже Лохан направила камеру телефона на себя и, будучи в слезах и потирая левую щеку, рассказала, что шокирована и напугана.

В публикации People говорится, что женщина ударила актрису по лицу, однако ясно этого момента не видно.

На более полном видео, опубликованном на YouTube-канале Euronews, слышно, как Лохан, обращаясь к женщине, говорит, что ее дети не должны спать на холодном полу, а самой ей следует найти работу.

Ранее Линдси Лохан появилась в хиджабе на одном из показов Недели моды в Лондоне. Весной 2017 года стало известно, что актриса приняла ислам.