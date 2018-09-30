Вучич призвал косоваров не испытывать терпение сербского народа

Президент Сербии Александар Вучич выступил со специальным обращением к нации в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии, призвав косовских албанцев не испытывать терпение сербского народа.

Вучич подчеркнул, что Сербия желает долгосрочного мира с албанским народом, но он не может основываться на изгнании сербов. Сербский лидер отметил свою приверженность мирному развитию Сербии, однако посоветовал не загонять его в угол, передает ТАСС.

«Мы будем сохранять мир почти любой ценой. Но в любой момент Сербия найдет возможность защитить свое население. Прошу косовских албанцев не приходить с автоматами, прошу их не нападать на сербский народ и прошу их не испытывать терпение сербского народа», – заявил Вучич.

Он обратился ко всем международным действующим лицам, напомнив им, что международное право на стороне Сербии.

«Пусть хорошо прочитают резолюцию СБ ООН 1244, пусть хорошо прочитают Брюссельские соглашения и тогда они поймут все, о чем я сегодня говорил», – заявил Вучич в спецобращении к нации.

Сербский лидер отметил, что обострение обстановки в Косово и Метохии является уже третьим по счету с 26 марта, когда в Косовска-Митровице албанский спецназ задержал и избил главу Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурича. Он также перечислил несколько десятков нападений и случаев притеснения сербского населения в Косове.

Накануне Белград обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе».

Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ о приведении ВС страны в состояние высшей боевой готовности, а также заявил о решении обратиться к России за поддержкой.

После этого Минобороны России объявило о проведении на Балканах совместных с Сербией военных учений.