Президент Сербии обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей

Президент Сербии Александар Вучич выступил со специальным обращением по ситуации на севере Косово, в котором обвинил Приштину в нарушении ряда международных договоренностей.

Вучич подчеркнул, что косовский спецназ проник на север края без разрешения Белграда, нарушив статью о свободе передвижения Брюссельских соглашений, военно-техническое соглашение и резолюцию СБ ООН 1244, передает ТАСС.

«Они попытались показать, что их эти соглашения не обязывают, и что в этом они имеют поддержку своих западных союзников», – заявил Вучич.

По данным президента Сербии, в операции участвовало 110-130 человек, в том числе сотрудники спецназа ROSU, которые заняли местность вокруг озера Газиводе, задержав четырех человек.

По имеющейся у Сербии информации, в операции были задействованы не менее 12 снайперов, 90 вооруженных полицейских, еще столько же находилось в резерве.

Ранее в субботу Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе» на севере края.

Минобороны Сербии объявило о готовности к любому развитию событий.