Минобороны Сербии объявило о готовности к любому развитию событий в Косово

Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косово, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

«Приказ Верховного главнокомандующего и далее в силе, и пока это так, Армия Сербии следит за ситуацией и готова ответить на любое развитие ситуации», – цитирует Вулина ТАСС.

Минобороны Сербии сообщило, что Вулин и начальник генштаба Милан Мойсилович проверили боеготовность 63-го воздушно-десантного батальона спецбригады в Нише.

Вулин на встрече с начальником пехотных войск Сербии заявил о высокой готовности вооруженных сил «быстро и решительно выполнить все приказания и защитить жизни граждан Сербии, невзирая на то, где они живут».

Ранее в субботу президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи объехал водохранилище Газиводе на полицейском катере.

До этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе» на севере края.

В сентябре глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что Евросоюз не смог обеспечить подходящих условий для мирных переговоров Белграда и Приштины.