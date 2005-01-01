Глава Косово совершил «победную поездку»

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи объехал водохранилище Газиводе на полицейском катере.

Катер проехал возле плотины контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе» и вернулся. Поездка заняла примерно 15 минут, передает ТАСС со ссылкой на Indexonline.

Во время поездки Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза.

Ситуация в Косове вызвала реакцию в Евросоюзе.

«Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьезно и поддерживаем контакт со всеми сторонами», – сказал представитель внешнеполитической службы ЕС.

По мнению аналитиков, «победная поездка» была необходима из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Ковосо: она была организована в преддверии запланированной на субботу крупной антиправительственной акции протеста в Приштине и после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН.

Ранее в субботу президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе» на севере края.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва в диалоге Белграда и Приштины поддержит решение, приемлемое для Сербии.