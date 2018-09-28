Лавров сказал, какое решение по Косово поддержит Россия

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в диалоге Белграда и Приштины поддержит решение, приемлемое для Сербии.

«Обеспокоены стремлением открыть еще один азимут противостояния в Европе – на этот раз на Балканах. Государства региона настойчиво затягивают в НАТО. Под заклинания о недопустимости вмешательства в их внутренние дела лидеры Европы и Америки лично агитируют за вступление балканских стран в Северо-Атлантический альянс», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр считает, что в Косово «санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу».

«Создаются косовские вооруженные силы. Достигнутые при посредничестве ЕС договоренности между Белградом и Приштиной не выполняются. Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ ООН и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии», – отметил Лавров.

Ранее руководитель МИД Сербии Ивица Дачич на переговорах с Лавровым заявил, что для долгосрочного урегулирования косовской проблемы необходимо участие Москвы. Российские министр тогда заявил о поддержке диалога российской стороной и отметил необходимость соблюдения резолюции 1244.