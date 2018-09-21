Сербия подчеркнула невозможность урегулировать косовскую проблему без России

Для долгосрочного урегулирования косовской проблемы необходимо участие Москвы, заявил руководитель МИД Сербии Ивица Дачич на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На встрече в Баня-Луке Дачич рассказал Лаврову о ходе диалога Белграда и Приштины. Как сообщил МИД Сербии, Дачич подчеркнул, что без России «не может быть долгосрочного и устойчивого решения по Косову и Метохии», передает ТАСС.

Лавров заявил о поддержке диалога российской стороной и отметил необходимость «соблюдения резолюции СБ ООН 1244». Лавров указал на несоблюдение косовскими албанцами достигнутых при посредничестве ЕС договоренностей с Белградом. При этом сама Сербия занимает конструктивную позицию. Лавров призвал ЕС повлиять на Косово.

Министры согласились, что «успешное и устойчивое окончание диалога Белграда и Приштины укрепило бы стабильность региона».

Кроме того, на встрече в Баня-Луке обсуждались двусторонние отношения России и Сербии, взаимная поддержка стран в международных организациях.

В сентябре глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что Евросоюз не смог обеспечить подходящих условий для мирных переговоров Белграда и Приштины.