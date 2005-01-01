Вучич привел армию Сербии в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе» на севере края.

«Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Танюг.

Ранее сообщалось, что около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» и вошли в центр экологи и спорта вблизи плотины на севере края.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва в диалоге Белграда и Приштины поддержит решение, приемлемое для Сербии.