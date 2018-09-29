Вучич решил попросить Россию о поддержке в ситуации с Косово

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии на ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным и попросить его поддержки.

По словам Вучича, власти Сербии оповестили о ситуации в регионе посла Российской Федерации, а также посла Соединенных Штатов и других послов, передает ТАСС.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», – сказал Вучич.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он, подобно президенту Сирии Башару Асаду, просить Россию о военной помощи, Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе.

«Я бы хотел, чтобы Сербия, при всем нашем уважении и любви к Сирии и ее народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего и сделаю все, чтобы сохранить мир», – заявил Вучич.

По сообщениям сербских СМИ, встреча президентов России и Сербии состоится в Москве 2 октября.

Ранее в субботу Белград обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе». Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в состояние высшей боевой готовности.