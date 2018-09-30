Минобороны объявило о проведении на Балканах совместных с Сербией военных учений

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны объявил о проведении на территории Сербии совместных летно-тактических учений «БАРС-2018», в которых примут участие Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Сербии.

«В рамках учения летный состав совершит перехват воздушных целей, выполнит элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения», – говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что учения пройдут в период с 1 по 5 октября.

Согласно плану учений, в мероприятии примут участие совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. Всего будет задействовано до десяти единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Накануне Белград обвинил власти Косово в нарушении международных договоренностей в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру ГЭС «Газиводе». Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил страны в состояние высшей боевой готовности, а также объявил о решении обратиться к России за поддержкой.