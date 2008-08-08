ВДВ заинтересовались конвертопланами

В России собираются создать десантный конвертоплан, сообщил источник в оборонной промышленности.

Воздушно-десантные войска рассматривают возможность использования конвертопланов, чтобы доставлять десантников на поле боя, передает РИА «Новости».

Получение техзадания ожидается в сентябре, после чего начнется опытно-конструкторская работа по данному направлению.