Появилось видео с места крушения истребителя F-35B

Видео с предположительного крушения в штате Южная Каролина новейшего истребителя пятого поколения F-35B появилось в Сети.

Запись появилась в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, специализирующемся на авиационной тематике.

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 28 сентября 2018 г.

Съемка велась с противоположного берега водоема, у которого произошел инцидент. На записи видно, как над землей поднимаются черные клубы дыма; в комментарии к ролику утверждается, что он был записан через час после крушения истребителя.

F-35 – это истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который имеется на вооружении ВВС США и ряда их союзников.

Машина разработана в трех вариантах: наземный истребитель для американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, палубный истребитель для ВМС.

F-35B является единственной модификацией истребителя с возможностью вертикальной посадки.

Напомним, F-35B разбился в Южной Каролине во время тренировочного полета. Летчика спасло катапультирование, других пострадавших не было.

Отмечается, что это первый случай крушения самолета такого типа.

Ранее в Пентагоне заявляли, что F-35 «погряз в проблемах». Так, в проекте самолета было обнаружено около тысячи «явных недоработок».

Кроме того, Пентагон уличали в попытках скрыть критические дефекты новейшего американского истребителя.