Британцы высказались против Brexit

Свыше половины жителей Великобритании в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Национальным центром социальных исследований (NatCen).

За сохранение членства в ЕС высказались 52%, против – 48%, передает РИА «Новости».

С начала года результаты опроса почти не изменились, но эксперты полагают, что эти результаты не гарантируют победы противников Brexit на реальном референдуме, так как «лидерство» сторонников ЕС «носит узкий характер» и «сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад». Сейчас такие люди «в соотношении два к одному» говорят, что выступают за членство в ЕС.

Исследование проводилось 10 августа – 10 сентября. Результаты были получены на основе средней доли голосов за и против Brexit в шести последних опросах.

Напомним, несогласие с планом, предложенным главой британского правительства Терезой Мэй по Brexit, привело к отставкам министра Великобритании по Brexit Дэвида Дэвиса и главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.