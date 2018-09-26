Порошенко высмеяли за подражание Трампу

Совместная фотография президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко вызвала насмешки в Сети.

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко опубликовал в Twitter фотографию, на которой Трамп и Порошенко одеты одинаково, причем совпадает даже цвет галстуков. Цеголко сопроводил фото подписью: «Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров».

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

Однако в комментариях внешний вид президента Украины, пытающегося подражать Трампу, вызвал насмешки. Пользователи Twitter заявляют, что Порошенко «до слепой кишки языком достал, умелец», и что «Украину в мире еще никто так не позорил».

«Скажите нашему что пора завязывать с тортами на ночь», – посоветовал Jakefooly.

«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только, кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа. Видно, не отгладить Петюню после вечернего было, да?» – заявил Юрий Геталов.

Также пользователей позабавил тот факт, что Порошенко на фото стоит перед Трампом и слегка загораживает американского президента.

«Секрет успеха: пока все говорят «чиииз», ты такой смело шагаешь вперед», – отметила Irena Tkachenko.

Напомним, СМИ весной сообщали, что Порошенко был вынужден заплатить сотни тысяч долларов за 20-минутную встречу с Трампом.