Сирия объяснила значение поставок С-300

Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад прокомментировал решение России поставить Сирии ЗРК С-300.

По его словам, теперь Израилю, который привык проводить «много атак под разными предлогами», придется лишний раз «подумать, прежде чем атаковать».

«Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше», – приводит слова замглавы МИД Сирии РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что это нужно для укрепления противовоздушной обороны САР после крушения Ил-20 в Сирии.