Израиль принял решение относительно дальнейших операций в Сирии

Кабмин Израиля предписал армии продолжить операции против присутствия сил Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией, говорится в заявлении правительства.

В заявлении отмечается, что кабинет министров обсудил ситуацию, которая сложилась после осложнения отношений с Россией из-за гибели Ил-20, передает РИА «Новости».

«Кабинет проинструктировал Армию обороны Израиля продолжать действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности», – говорится в заявлении.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран для обсуждения координации в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, смогут ли израильские войска в случае необходимости уничтожить С-300, которые будут поставлены Россией в Сирию.

В израильских СМИ, между тем, заявили, что поставка С-300 может привести к серьезным последствиям для ВВС Израиля.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что это нужно для укрепления противовоздушной обороны САР после крушения Ил-20 в Сирии.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.