Израильские СМИ обеспокоились решением о поставке С-300 Сирии

Поставка Сирии российского зенитно-ракетного комплекса С-300 может привести к серьезным последствиям для ВВС Израиля, заявили израильские СМИ.

«Через две недели Израиль ждет кошмар?» – задается вопросом «9 канал», сообщая о решении России передать Сирии С-300, передает РИА «Новости».

По мнению The Jerusalem Post, поставка С-300 позволит Сирии модернизировать систему ПВО, что создаст «угрозу для израильских самолетов», – после этого Сирия сможет отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км.

Сейчас сирийская ПВО основана на устаревших советских системах и более сложных тактических комплексах. В то же время у Сирии есть ЗРК ближнего радиуса действия «Панцирь С-1», ранее переданный Россией.

Издание Haaretz считает, что С-300 не смогут гарантировать Дамаску абсолютной защиты от авиаударов извне. Но это поставит под угрозу работу израильских ВВС в регионе. «Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой», – отмечает издание.

Журналисты газеты «Едиот Ахронот» назвали поставку Сирии С-300 плохой новостью для Израиля. В новых условиях от израильских ВВС потребуется «больше усилий, большего планирования и большей осторожности при применении силы в небе Сирии и Ливана».

По мнению издания, проведенная Россией модернизация позволит улучшить скорость реакции систем ПВО Сирии. А использование современных средств радиоэлектронной борьбы может свободу действий израильской авиации.

В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР.

Это произошло после крушения Ил-20 в Сирии. В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.