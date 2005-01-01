США отреагировали на поставки С-300 Сирии

Планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он назвал решение России о поставке ЗРК в Сирию «главной ошибкой». Также Болтон выразил надежду на то, что Москва пересмотрит свое решение, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник ситуацию с поставкой С-300 в Сирию обсудили президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР.

Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.