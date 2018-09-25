Россия и НАТО обсудили разногласия по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине.

Столтенберг назвал встречу «полезной», отметив важность диалога НАТО и России. Он признал, что у альянса и России «есть серьезные разногласия, в частности по Украине», передает ТАСС.

Также генсек НАТО отметил разногласия сторон по инциденту в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Это важно обсуждать», – сказал он.

Генсек приветствовал возобновление «встреч Совета Россия – НАТО», который является «хорошей площадкой» для обсуждения отношений Москвы и альянса.

Столтенберг сообщил, что Россия уведомила НАТО об учениях «Восток–2018» до и после их проведения. Альянс также готов проинформировать Россию «о предстоящих учениях НАТО».

Тема размещения военной базы США в Польше не обсуждалась.

МИД России сообщил, что «в ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния политического диалога и перспектив отношений Россия – НАТО».

Встреча прошла «на полях» Генассамблеи ООН.