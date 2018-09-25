Глава управления спецрасследований генпрокуратуры Украины стал жертвой преступления

Начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что его и несколько его коллег ограбили в Киеве.

Горбатюк рассказал, что был ограблен 24 сентября, когда играл с коллегами в футбол в парке «Муромец» в Киеве, передает РИА «Новости».

«Мы оставили вещи в раздевалке и их украли… У меня лично забрали 700 гривен (около 25 долларов)», – заявил он.

По его словам, у одного из сотрудников генпрокуратуры пропали деньги, у другого – телефон.

Горбатюк не связывает преступление с его профессиональной деятельностью, называя его «банальной кражей».