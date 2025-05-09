Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
В Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России Владимир Путин поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.
Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС. Глава государства отметил: «Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов».
Также Путин подчеркнул, что все ветераны Великой Отечественной войны для России – родные, где бы они ни жили. По его словам, «мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы – одна большая семья победителей».
Напомним, после парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.