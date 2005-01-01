МИД указал на лукавство в реакции США на поставку С-300 Сирии

США лукавят в заявлении о том, что поставки российских комплексов С-300 в Сирию нарушают их нацбезопасность, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Системы сугубо оборонительные, поэтому США, когда говорят, что оборонительные вооружения подрывают их национальную безопасность, они лукавят», – цитирует Ермакова РИА «Новости».

По его словам, это приведет к стабилизации региона. «Мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии», – пояснил он.

Ермаков отметил, что в поставках С-300 нет ничего экстраординарного. «Это неотъемлемое право любого государства оказывать военно-техническое содействие своим партнерам», – сказал он.

Он рассказал, что решение было принято «давным-давно», но другие партнеры попросили «этого не делать, привели аргументацию», которая была принята во внимание. «Сейчас ситуация сложилась так, что эта аргументация уже не работает», – сказал Ермаков.

По его словам, поставки «любых обычных вооружений происходят постоянно», и США в этом передовики, и «очень волнуются, когда кто-то другой кому-то пытается это сделать, перебить их намерения».

Комплексы, добавил он, советского производства, но являются современным и высокоэффективным средством ПВО. «Это очень серьезная вещь, и реакция американских партнеров показывает, что мы на правильном пути», – уточнил он.

Между тем замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад отметил, что отношения России и Сирии развиваются в контексте войны с терроризмом.

«Мы полагаем, что прикладываемые Россией усилия в борьбе с терроризмом и агрессией искренни, поэтому для нас не стало сюрпризом это развитие событий в отношениях стран, потому что мы представляем единую сторону в борьбе с международным терроризмом», – сказал он газете al-Watan в ответ на просьбу прокомментировать поставки С-300.

По его словам, Сирия имеет полное право получать подобную поддержку от России.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу после появления доказательств вины Израиля в крушении российского Ил-20.