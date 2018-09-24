От Порошенко требуют отчета о незаконной деятельности

Депутат Верховной рады Виктор Чумак опубликовал письмо нардепов к президенту Украины Петру Порошенко, в котором его призывают отчитаться об офшорах и незаконной деятельности.

«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко», – написал Чумак в своем Facebook.

В письме депутаты потребовали от Порошенко выйти на пресс- конференцию или организовать открытую встречу с парламентариями. Нардепы призвали президента подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у него незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорах.

В депутатском обращении также содержится призыв к Порошенко раскрыть информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в России. Депутатов интересуют и возможные злоупотребления властью со стороны главы государства, с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, которое произведено подконтрольными ему компаниями.

От Порошенко потребовали отчитаться о схеме формирования цены на электроэнергию «Роттердам+», ремонте фрегата «Гетьман Сагайдачный», а также о работе Липецкой кондитерской фабрики в России и получения от нее прибыли. Депутаты хотят узнать, насколько верна информация о подкупе депутатов Рады перед голосованиями – к примеру, при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором.

Ранее на Украине вскрыли систему откатов Порошенко за торговлю украинским оружием. Его также неоднократно уличали в наличии офшоров за рубежом.