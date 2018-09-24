На Навального завели дело о нарушении порядка проведения митинга

Блогер Алексей Навальный задержан, в отношении него составлен административный протокол, материалы будут переданы в суд, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)», – сообщил ТАСС представитель ведомства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что Навальный задержан полицией сразу после освобождения спустя 30 суток ареста, наложенного в отношении него за повторную организацию несанкционированной акции в январе 2018 года в центре Москвы. В Кремле сообщили, что узнали о задержании Навального из СМИ.

После несанкционированной акции в январе на Навального составили протокол об административном правонарушении. В феврале Тверской суд Москвы дважды отказался рассматривать это дело. 25 августа правоохранители задержали блогера возле его дома и отвезли в отделение полиции, где он находился до заседания суда 27 августа.

В этот день Тверской суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») КоАП РФ и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста. При этом суд зачел в срок наказания время после задержания блогера.

9 сентября, пока Навальный находился под арестом, в Москве состоялась еще одна несанкционированная акция сторонников блогера, участие в которой, по данным ГУ МВД России по столице, приняли около 2 тыс. человек.

В ряде городов несанкционированные мероприятия привели к столкновениям протестующих с полицией и Росгвардией. В частности, после акции в Москве были задержаны Виктор Федосеев, который, как сказано в протоколе, ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране, и Василий Костылев, как сообщалось, ударивший одного полицейского кулаком в лицо и поваливший на землю второго, схватив его за шею.

В Кремле, комментируя действия полиции в ходе несогласованных акций 9 сентября, заявили, что стражи порядка действовали строго по закону.

Примечательно, что в несанкционированных акциях участвовали приезжие с Украины. Так, один из них стал участником потасовки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Политолог Павел Данилин отмечал, что очевидный провал акций Навального свидетельствует о том, что граждан не интересует предлагаемая повестка, а сам блогер вызывает серьезные подозрения.

Политолог Олег Матвейчев отмечал, что целью участников несанкционированных акций Навального является «хайп», поведение их вызывающее.