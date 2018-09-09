Эксперт объяснил провал акций Навального на Дальнем Востоке

Провал акций блогера Алексея Навального, который уже очевиден, судя по сообщениям с Дальнего Востока, свидетельствует о том, что граждан не интересует предлагаемая повестка, а сам блогер вызывает серьезные подозрения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

«Жителям Дальнего Востока совершенно не интересен ни Навальный, ни его повестка», – отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, блогер Алексей Навальный анонсировал акции своих сторонников в день выборов, которые, как заверял блогер, должны пройти едва ли не по всей России. Сам Навальный не сможет участвовать в них, так как в течение месяца находится под арестом. Ранее столичные власти отклонили заявку Навального на проведение протестной акции в столице 9 сентября.

Судя по информации с Дальнего Востока (где в данный момент дело близится к вечеру), акции явно провалились. Телеграм-канал «Актуальная политика» опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих крайнюю малочисленность этих акций. «Около 50 человек собралось на акцию Алексея Навального на Сахалине. Все как обычно – яблоку негде упасть», – иронически комментирует автор публикации. В 600-тысячном Хабаровске собрались все активисты Навального – по данным УМВД, менее ста человек. «Многотысячный митинг» активистов Навального в Петропавловске-Камчатском на деле представляет собой группу из трех десятков сторонников. «Акция в Чите. Полный провал как и в других городах», – отмечает «Актуальная политика», – комментируя фото с небольшой группой людей.

«Надо понимать, что, если раньше его кто-то считал Навального «борцом за справедливость», то теперь интерес к нему пропал, и его воспринимают либо в качестве «агента США», либо как махинатора от политики», – отмечает Данилин.

Вторая составляющая – это то, какую тему пытался эксплуатировать блогер. Напомним, было заявлено, что акции должны быть посвящены повышению пенсионного возраста. «Но, напомню, что президент и «Единая Россия» выступили с коррекцией первоначальных планов изменений в пенсионное законодательство. Это тоже, безусловно, повлияло на настроения людей, – указывает Данилин. – Конечно, эти изменения не стали дружно всем нравиться, они зачастую не нравятся, но все понимают их необходимость».