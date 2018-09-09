ГУВД Москвы: Акция Навального в Москве собрала не более двух тысяч

По сведениям ГУ МВД России по Москве, всего на несанкционированную акцию, объявленную блогером Алексеем Навальным, вышло около двух тысяч человек.

Для сравнения, акция КПРФ на проспекте Сахарова 2 сентября собрала шесть тысяч человек (по оценке столичной полиции). Отмечалось, что и эта цифра выглядела довольно скромно.

Как ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, провал акций Навального, который уже очевиден, судя по сообщениям с Дальнего Востока, свидетельствует о том, что граждан не интересует предлагаемая повестка, а сам блогер вызывает серьезные подозрения.