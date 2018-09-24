Пескова спросили о задержании Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что узнал о задержании блогера Алексея Навального из СМИ.

«Мы (в администрации президента) также об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему», – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что Навальный был задержан полицией сразу после освобождения спустя 30 суток ареста, наложенного в отношении него за повторную организацию несанкционированной акции в январе 2018 года в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

После несанкционированной акции в январе на Навального составили протокол об административном правонарушении. В феврале Тверской суд Москвы дважды отказался рассматривать это дело. 25 августа правоохранители задержали блогера возле его дома и отвезли в отделение полиции, где он находился до заседания суда 27 августа.

В этот день Тверской суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») КоАП РФ и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста. При этом суд зачел в срок наказания время после задержания блогера.

9 сентября, пока Навальный находился под арестом, в Москве состоялась еще одна несанкционированная акция сторонников блогера, участие в которой, по данным ГУ МВД России по столице, приняли около 2 тыс. человек.

В ряде городов несанкционированные мероприятия привели к столкновениям протестующих с полицией и Росгвардией. В частности, после акции в Москве были задержаны Виктор Федосеев, который, как сказано в протоколе, ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране, и Василий Костылев, как сообщалось, ударивший одного полицейского кулаком в лицо и поваливший на землю второго, схватив его за шею.