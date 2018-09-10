Песков прокомментировал действия полиции во время несанкционированных акций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия полиции в ходе несогласованных акций 9 сентября, заявил, что стражи порядка действовали строго по закону.

«Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях. Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, те, кто провоцировал несовершеннолетних, осведомлены о правовых последствиях таких шагов. «И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», – добавил пресс-секретарь.

Тем временем адвокат Олег Елисеев сообщил, что двум участникам несогласованной акции в Москве против пенсионных изменений предъявлено обвинение в нападении на полицейских.

«Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам митинга в Москве по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Обвиняемые Виктор Федосеев и Василий Костылев были задержаны на улице Большая Дмитровка, в настоящее время содержатся в ИВС на Петровке. Как следует из протокола, Федосеев ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране. Костылев ударил одного полицейского кулаком в лицо, второму также нанес удар и, схватив за шею, повалил на землю.

Как ожидается, вопрос о мере пресечения будет решаться сегодня Хамовническим судом Москвы.