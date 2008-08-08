Украинец после драки с Жириновским подал заявление в полицию

В московскую полицию с заявлением на лидера ЛДПР Владимира Жириновского обратился гражданин Украины, подравшийся с политиком на несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«9 сентября 38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением о том, что около 14.00 мск на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу», – сказал источник ТАСС.

По его словам, украинец приехал в Москву 9 сентября и остановился в хостеле.

В данный момент полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления.

В воскресенье на Пушкинской площади прошла не согласованная властями акция против пенсионных изменений. Жириновский пришел на акцию и призвал не нарушать закон, использовать для изменения пенсионного законопроекта не улицу, а парламент. Однако митингующие стали выкрикивать оскорбления. Кто-то кинул в Жириновского ботинками, после чего тот вступил со своим обидчиком в драку.