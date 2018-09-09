Эксперт назвал цели сторонников Навального на несанкционированной акции в Москве

Из-за отсутствия полицейских заграждений сложно подсчитать подлинное количество молодежи, решившей «хайпануть» по призыву блогера Алексея Навального, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Но те небольшие группы, которые вышли в центр Москвы, ведут себя вызывающе, поделился впечатлением собеседник.

Реальную численность молодых людей, вышедших по призыву Навального в Москве, оценить и подсчитать довольно сложно, отметил политолог, профессор ГУ ВШЭ Олег Матвейчев. Поскольку акция несанкционированная и полицейских ограждений нет, количество приходящих и уходящих людей рассчитать сложно, как и отделить их от простых гуляющих. «Если предполагать численность в две тысячи (как сообщает московская полиция) или даже три тысячи, то очевидно, что это в два-три раза меньше, чем на недавней акции КПРФ. Это первое, что можно зафиксировать», – констатирует Матвейчев.

Напомним, что акция КПРФ на проспекте Сахарова 2 сентября собрала 6000 человек. Отмечалось, что и эта цифра выглядела довольно скромно для массовых мероприятий компартии в столице. То, что КПРФ в любом случае собрала больше, неудивительно, указывает Матвейчев. «Собственно, коммунисты – это старая политическая сила, которая более-менее ассоциируется со старшим поколением, – отмечает эксперт. – Они имеют моральное право выступать по поводу пенсий».

Иное дело – молодежь, которая вышла по призыву Навального. «Их задача – «хайпануть». Пенсии их, что очевидно, не интересуют, равно как и защита каких-то прав. Задача – просто выйти на призыв своего «фюрера» и, возможно, побезобразничать и похулиганить. Цель – провокация», – подчеркнул Матвейчев.

«Школота» приходит, посмотрит, кто-то поднимет плакат и что-то выкрикнет; как правило, кричалки какие-то нечленораздельные. Люди, которые вышли на Тверскую просто погулять, недовольны этим безобразным поведением. Я сам был свидетелем того, как группа молодых людей, причудливо одетых, кричали что-то громко и невнятно – все смешивалось в какой-то гул, – делится впечатлением собеседник. – Окружающие просто крутили пальцем у виска, кто-то сравнил этих выступающих с сектантами, которые ходили по улицам в 90-е».

«Другое дело, что на территориях, где коммунисты скооперировались со сторонниками Навального – а именно так произошло в Новосибирске – получилась цифра примерно в одну тысячу человек. Но это именно потому, что пришло старшее поколение, актив коммунистов, – отмечает Матвейчев. – Но в целом да, активисты Навального собирают в два-три раза меньше».

Собеседник напомнил, что на митинги против реновации в столице выходили около 25 тысяч, похороны Немцова собрали до 30 тыс. сторонников либеральных организаций и сочувствующих, «то есть тех же людей, склонных к протесту».

Но «всероссийская акция протеста», объявленная Навальным, оказалась явно не впечатляющей. «На Сахалине бойцы Алекса Навального своими телами собрали цифру «0», –– отмечает в Twitter журналист и блогер Илиас Меркури. «Ижевск. Около нуля... Чита. Акция Навального «Умножай на ноль» продолжается», – перечислил он фото из регионов.

«Гражданам совершенно не интересен ни Навальный, ни его повестка», – ранее отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя провал акций Навального на Дальнем Востоке.