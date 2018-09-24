Россия решила проинспектировать военные объекты в Нидерландах

Глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что Россия намерена отправить группу экспертов для инспекции нескольких военных объектов на территории Нидерландов.

В Минобороны уточнили, что инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, передает РИА «Новости».

Целью проверки является определение масштабов уведомляемой военной деятельности или ее отсутствия в районе, площадь которого составляет около 18 тыс. квадратных километров.

Посещение военных объектов группой экспертов из России запланировано на период с 24 по 27 сентября.

Российские военные намерены проверить учебные районы и полигоны, находящиеся на территории Нидерландов, а также ознакомиться с данными о проводимой в районе инспеции военной деятельности, находящихся там формированиях и воинских частях, а также проводимом в конце сентября учении FALCJN AUTOMN 2018.

Напомним, на прошлой неделе Россия направляла группу инспекторов для проверки военного объекта в Греции. В августе инспекции проводились во Франции, в июле – в Дании, в июне – в Болгарии.