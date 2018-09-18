Россия решила проинспектировать военный объект в Греции

Глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что Россия намерена отправить группу экспертов для инспекции одного из военных объектов вооруженных сил Греции.

В Минобороны уточнили, что подобные инспекции проводятся «с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники» в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, передает РИА «Новости».

Посещение греческого военного объекта группой экспертов из России запланировано на 18 сентября.

Глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности добавил, что в соответствии с договоренностями, инспекция военного объекта проводится в месте его обычного расположения в мирное время.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Греция предложила США свои военные базы.