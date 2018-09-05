Греция предложила США свои военные базы

Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что начальник генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Евангелос Апостолакис якобы предложил расширить для США доступ к военным базам Греции, говорится в сообщении Пентагона.

По словам американского военачальника, Греция открыта для расширения военного сотрудничества с Соединенными Штатами, которое предоставляет значительные возможности для операций в Ливии и Сирии, а также потенциальных операций в Восточном Средиземноморье, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе греческие рыбаки пожаловались на обстрел с турецкого судна у острова Лерос. Ранее глава МИД Греции оценил возможность войны с Турцией.