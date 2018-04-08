В Греции оценили возможность войны с Турцией

Альтернативы мирному сосуществованию с Турцией нет, война между Грецией и Турцией не является неизбежной, заявил греческий министр иностранных дел Никос Котзиас.

На вопрос журнала Spiegel о том, готовится ли Греция так к возможной войне, Котзиас ответил: «Нет, нет. Нет альтернативы миру и мирному сосуществованию».

«Но это не означает, что мы не принимаем во внимание поведение любого из наших соседей и то, как они решают проблемы. У всех соседей и в лучших семьях есть проблемы. Они должны решаться дипломатично, мирно, на основе международного права», – передает слова греческого министра РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Котзиас призвал «турецких друзей» не расценивать как слабость намерение решать проблемы мирным путем. «Это поведение ответственности. Это показывает силу характера и потенциала», – сказал глава МИД Греции.

На вопрос о том, сможет ли Греция выдержать гонку вооружений с Турцией, Котзиас признал, что у Греции нет таких средств и материально-технической базы, но есть разница между закупкой средств нападения и обороны. «Исходя из нашего экономического потенциала, мы укрепляем нашу оборону. У нас хороший персонал и вооружение. Шесть немецких подводных лодок (приобретенных ранее Грецией) – грозное оружие в морях», – перечислил греческий министр, отметив, что Турция в то же время отдает предпочтение крупным проектам, в частности, заказывает авианосец. «Но у Греции есть две тысячи островов», – отметил министр.

Отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились в последнее время. Политики обеих стран выступают с резкими заявлениями в адрес соседней страны.