Россия собралась проинспектировать военную деятельность Болгарии

Российские инспекторы в рамках Венского документа проведут проверку района Болгарии на предмет военной деятельности, сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция будет проводиться на территории примерно в 16 тыс. кв. м. Инспекторы проверят, проводится ли в районе военная деятельность и, если проводится, в каких масштабах, передает РИА «Новости».

Российская делегация посетит учебные районы и полигоны, получит информацию о расположенных на данной территории силах, а также о военных учениях, которые собирается провести Болгария в июне.