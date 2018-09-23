Порошенко поделился впечатлениями от «обещания» Москвы прикрутить вентиль

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на «неприятный момент», однажды возникший в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который якобы предупредил Киев, что «Газпром на следующий день прикрутит кран».

По словам Порошенко, «Россия несколько лет назад шантажировала Украину», в связи с этим он решил «предостеречь европейских друзей из собственного негативного опыта», передает РИА «Новости».

«Если ты зависишь от поставок газа из России, как это происходило с Украиной несколько лет назад, то тебя можно шантажировать. Могу сказать точно, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что Газпром на следующий день прикрутит кран», – заявил Порошенко.

Порошенко выразил мнение, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы не имеет никакого экономического смысла.

«Путин, прежде всего, хочет получить рычаг геополитического давления на Западную Европу», – заявил Порошенко в интервью изданию Rheinische Post.

В то же время, по словам Порошенко, Украина имеет все возможности для транспортировки газа из России в Европу.

Накануне на Украине признали поражение в битве против «Северного потока – 2».