На Украине признали поражение в битве против «Северного потока – 2»

Украинские власти проигнорировали довод о том, что Россию с Германией «нельзя победить растопыренными пальцами, так как удар всегда эффективнее, когда они сжаты в кулак», битва за «Северный поток – 2» уже проиграна, пишут украинские СМИ.

Украинское издание «Зеркало недели» приводит слова главы Нафтогаза Андрея Коболева: «Я всегда улыбаюсь, когда пытаются озвучить аргумент, что мы будем конкурировать тарифами и различными условиями с «Северным потоком – 2», и что это не проигранная борьба. Она уже проиграна».

Автор публикации, директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, считает, что для Коболева, «главного специалиста отрасли», вряд ли стало сюрпризом и недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

«Несмотря на многочисленные призывы на всех возможных уровнях к объединению всех имеющихся инструментов воздействия на сторонников и участников проекта – политических, парламентских, правительственных, экспертных – этого так и не было сделано», – сетует Корсунский.

«Промежуточным успехом» Киева автор статьи назвал обещания канцлера Германии Ангелы Меркель о сохранении транзита российского газа через Украину.

«На заключительном этапе борьбы против «Северного потока – 2» в ходе многочисленных обсуждений, круглых столов и конференций, на которых украинская сторона в большинстве случаев уговаривала сама себя, а также представителей ряда иностранных посольств, стало ясно, что новых аргументов уже нет, а старые не работают», – пишет Корсунский.

Он отмечает, что в кулуарах все чаще звучала мысль о «спасении» в виде американских санкций, которые введет Трамп, однако Россия обвинила США в нечистоплотных действиях, направленных на продвижение американского СПГ в Европу, а Германия и вовсе «отмахнулась, заявив, что проект будет реализован, невзирая на позицию Вашингтона».

«Северный поток – 2» – слишком серьезный куш для Германии, чтобы его блокировка прошла безболезненно для крупнейшей экономики ЕС», – признает Корсунский.

Отметим, на Украине часто заявляли, что проект газопровода якобы является «политическим», однако украинский эксперт фактически подтверждает экономическую целесообразность «Северного потока – 2».

Корсунский жалуется, что «симпатизирующие» Киеву специалисты в администрации Трампа и Госдепартаменте США не сумели убедить американского лидера, что «интересы Украины важнее, чем интересы крупного бизнеса Германии».

Ранее в субботу в Германии заявили, что проект газопровода «Северный поток – 2» не нарушает европейское право, поэтому вопрос о закупках российского газа будет решать немецкая экономика.