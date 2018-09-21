Кандидат от «Справедливой России» подтвердил участие во втором туре выборов в Хакасии

Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин заявил, что собирается отнести в избирательную комиссию заявление о своем согласии в участии во втором туре выборов.

«Завтра проснусь и понесу заявление. Настроение хорошее. Такой вариант (участие в выборах, если выбывает один из кандидатов – прим. ВЗГЛЯД) предусмотрен законом, и я оставлял его для себя», – сказал Филягин, передает РИА «Новости».

В пятницу врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура губернаторских выборов «по состоянию здоровья».

Предполагалось, что во втором туре будут участвовать Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

В первом туре Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался кандидат от «Справедливой России» Филягин с 11,23% голосов.