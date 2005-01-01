Макларен отреагировал на решение о восстановлении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось заставить Россию подчиниться, решив восстановить в правах РУСАДА, заявил глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен.

«Думаю, ВАДА оказалось в трудном положении, когда поставило практичность над справедливостью и выбрало путь, по которому в итоге пошло. В результате оно отказалось от любой возможности заставить Россию подчиниться», – цитирует RT выступление Макларена на телеканале CBC.

Он предложил посмотреть на реакцию спортсменов. «Уже сейчас видно, что большая часть атлетов негативно отреагировала на восстановление РУСАДА», – сказал он.

В четверг Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало к глобальному реформированию WADA в связи с восстановлением РУСАДА в правах.

Российское антидопинговое агентство может быть отстранено повторно, если до конца года не предоставит доступа к данным московской лаборатории.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как России удалось добиться восстановления РУСАДА.