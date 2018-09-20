Названо условие повторного отстранения РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может снова лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия кодексу организации, если до конца 2018 года не получит доступ к данным московской лаборатории.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что уже в данный момент РУСАДА «может работать самостоятельно», однако должны быть выполнены два условия, передает ТАСС.

Так, WADA должно получить базу данных московской антидопинговой лаборатории, чтобы она была полностью проанализирована до 30 июня 2019 года.

Если же это не будет сделано, то РУСАДА может вновь лишиться своего статуса, так как «эти условия являются критичными и приводят к статусу несоответствия».

«По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что исполком ВАДА проголосовал за восстановление РУСАДА.