Запад негодует из-за крупнейшей победы России

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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...

Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...

Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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          Запад негодует из-за крупнейшей победы России

          «Россия нужна мировому спорту», – подчеркивает чемпион-конькобежец Сергей Лисин   20 сентября 2018, 21:10
          Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          Россия одержала важнейшую спортивную победу – хотя произошло это вовсе не на стадионе. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило в правах российских борцов с допингом. Это лишь первый шаг на пути возвращения России в мировой спорт, но даже он вызвал настоящий взрыв негодования на Западе. Как России удалось добиться такого успеха?

          Новость о восстановлении РУСАДА в правах, пришедшую в четверг из исполкома ВАДА, одни сочли сенсацией, а другие – результатом кропотливой работы России по сдерживанию «антидопингового» прессинга Запада.

          В любом случае само заседание исполкома, проходившее на Сейшелах, отнюдь не отличалось курортной расслабленностью. Еще накануне западные журналисты и даже спортсмены начали нагнетать обстановку. Российская сторона якобы способна нарушить свои обязательства, данные ВАДА, передавал корреспондент германского ARD.

          «Я правильно понимаю? ВАДА восстановит РУСАДА, несмотря на то, что не было сделано никаких существенных уступок со стороны России? И комиссия спортсменов МОК это поддерживает? Вам стоит отстаивать интересы чистого спорта, а не наоборот», – негодовал в «Твиттере» португальский велосипедист Дэвид Роса.

          Одним из первых тревогу забил печально известный экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США. «ВАДА не должно становиться жертвой манипуляций... той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», – заявил Родченков изданию USA Today.

          Нагнетание страстей не помогло. Работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признана соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Более того, как сообщил глава ВАДА Крэйг Риди, решение о восстановлении в правах было принято большинством голосов исполкома.

          То, что творилось на заседании сразу после голосования, хорошо передает запись одного из западных журналистов (ее цитировал RT): «Американские, канадские и британские официальные лица в антидопинговой сфере сердиты.

          Ситуацию называют катастрофой».

          «Теперь ВАДА рискует взорваться!» – делился впечатлением французский журналист.

          Пожалуй, в роли главной «бабы-яги против» выступил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. Еще накануне заседания исполкома он заявил немецкому Bild: если ВАДА примет такое решение по россиянам, то это поставит крест на «вере в спорт». А после голосования руководство USADA призвало к «глобальному реформированию» Всемирного антидопингового агентства.

          Но остальной мир – помимо американцев, британцев и канадцев – не считает произошедшее катастрофой. «Многие страны, которые не поддерживают Россию, считают, что реакция западного мира слишком жесткая и моралистская», – оценивал реакцию членов исполкома корреспондент ESPN Ти Джей Куинн. Как бы то ни было, американцам и их союзникам придется признать решение ВАДА.

          Повод открыть бутылку безалкогольного шампанского – весьма веский, особенно если учесть, что Россия не «прогнулась» под самые спорные требования Всемирного агентства. В декабре прошлого года РУСАДА не выполнило два критерия ВАДА.

          Во-первых, не был признан целиком и полностью доклад комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена об употреблении допинга в сборной России, с которым Москва категорически не согласна.

          Во-вторых, не был разрешен доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с расследованием. Второе обстоятельство вносит «ложку дегтя»: Российское антидопинговое агентство может быть отстранено повторно, если до конца года ВАДА не получит доступ к данным московской лаборатории.

          При этом за последние месяцы РУСАДА выполнило все иные требования Всемирного агентства. «Мы выбрали нового гендиректора организации, назначили иностранца в комитет по этике, увеличили штат, бюджет – в два раза, выполнили условия, прописанные в дорожной карте», – перечислила еще тогда, в декабре, двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева.

          Принятое сейчас решение ВАДА позволяет подвести итог большой работы, – сказал ТАСС глава РУСАДА Юрий Ганус. «Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить, – подчеркнул он. – Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики». И, по большому счету, «сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены».

          О том, как удалось прийти к нынешнему решению ВАДА, газете ВЗГЛЯД рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам, чемпионка мира и пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью Светлана Журова:

          «Некоторые пункты из «доклада Макларена» мы признали, исправили, и это было частью дорожный карты по восстановлению статуса РУСАДА. Единственное, что мы не признали, – это государственный подход к этому вопросу.

          Кроме того, этого не признал Спортивный арбитражный суд (CAS). Он оправдал наших спортсменов и счел недостаточными основания для обвинения». При этом нельзя сказать, что восстановление статуса было быстрым, заметила Журова. «И наши спортсмены были на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом», – напомнила собеседница.

          Хотя решение ВАДА и нельзя считать окончательной победой российского спорта, но восстановление РУСАДА в правах – это важный политический сигнал. «Это должно стать сигналом всему мировому спортивному сообществу, что пора прекратить оказывать политическое давление на спорт», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он напомнил: «13 западных стран во главе с Британией и США открыто призывали ВАДА принять отрицательное решение по восстановлению РУСАДА. Подобные методы манипулирования разрушают мировой спорт».

          Если же абстрагироваться от политических дрязг, то надо отметить – решение ВАДА отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом. «Это и идеологическая составляющая – воспитание нетерпимости к допингу, и совершенствование антидопингового законодательства, в том числе ужесточение наказания за применение запрещенных средств, и активная профилактическая работа с молодым поколением спортсменов», – перечислил депутат Дегтярев.

          Он напомнил: в течение последних лет все наши спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, находились под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны ВАДА. «Многочисленные проверки показали в подавляющем большинстве отсутствие использования запрещенных средств нашими спортсменами, – констатировал Дегтярев. – Все это, а также четкая выверенная позиция руководства страны, привело к компромиссному решению, позволившему восстановить РУСАДА».

          При этом остается открытым вопрос – почему все-таки ВАДА «смирилось» с тем, что Россия лишь частично согласилась с выводами доклада Макларена? «Россия нужна мировому спорту – и как место проведения турниров, и как спонсор некоторых международных федераций. Скорее всего, имел место банальный деловой расчет, который стал возможен в свете определенных успехов работы непосредственно РУСАДА», – предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин. Он, напомним, оказался единственным нашим спортсменом, открыто упомянутым во втором докладе Макларена о допинге.

          Принятое в четверг решение ВАДА – это лишь первый шаг на пути возвращения России в мировой спорт, подчеркнул Лисин. «Он накладывает на нас большое количество обязательств, за исполнением которых все будут очень внимательно следить, – подчеркнул спортсмен. – России теперь важно выполнить не только те обязательства, которые объявлены в решении (предоставить доступ к пробам), но и демонстрировать несгибаемое желание очистить наш спорт от допинговых практик. Последнее сделать намного сложнее, чем первое. Хочется верить, что на это хватит воли и терпения».


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