Упомянутый в докладе Макларена россиянин объяснил восстановление РУСАДА в правах

Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин, который оказался единственным открыто упомянутым во втором докладе Ричарда Макларена о допинге спортсменом, объяснил газете ВЗГЛЯД, почему РУСАДА была восстановлена в правах, хотя Россия не согласилась с выводами из доклада.

«Россия нужна мировому спорту – и как место проведения турниров, и как спонсор некоторых международных федераций. Скорее всего, имел место банальный деловой расчет, который стал возможен в свете определенных успехов работы непосредственно РУСАДА», – заявил Лисин.

Он отметил, что это только первый шаг на пути возвращения России в мировой спорт.

«Он накладывает на нас большое количество обязательств за исполнением которых все будут очень внимательно следить. России теперь важно выполнить не только те обязательства, которые объявлены в решении (предоставить доступ к пробам), но и демонстрировать несгибаемое желание очистить наш спорт от допинговых практик. Последнее сделать намного сложнее, чем первое. Хочется верить, что на это хватит воли и терпения», – заявил он.

В 2012 году Лисина обвинили в использовании допинга и на два года выгнали из спорта. Причем он стал первым человеком в мире, обвиненным в использовании так называемого генного допинга.

Ранее стало известно, что исполком ВАДА проголосовал за восстановление РУСАДА. Агентство может быть отстранено повторно, если до конца года ВАДА не получит доступ к данным московской лаборатории.