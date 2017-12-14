Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе?

На сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне опубликована мотивировочная часть оправдательного решения этой инстанции по делу российского лыжника Александра Легкова. Ранее его лишили золотой медали, завоеванной им на Играх в Сочи в лыжном марафоне на 50 км – а в январе на заседании в Лозанне полностью оправдали. И вот теперь стало ясно, почему. И выясняется, что «дело Легкова» имеет значение не только для него персонально, но и для десятков и сотен других российских спортсменов, да и для всего российского спорта в целом.

В ходе рассмотрения дела Легкова были получены показания Григория Родченкова – бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора ВАДА, уехавшего несколько лет назад в США. Именно на основе его показаний были приняты самые скандальные решения ВАДА и МОК. В частности, сборная России была не допущена к Олимпиаде-2018. И вот сейчас стало известно, о чем рассказал и не рассказал Родченков в Лозанне в январе этого года.

На слушаниях в суде Родченков заявил, что никогда не давал допинговый коктейль своей разработки под условным названием «дюшес» российским спортсменам и не видел, чтобы его употребляли, а также не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля. Эти слова прямо противоречат всему тому, что он утверждал до сих пор. Когда же его попросили назвать точный состав «дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение – и в итоге воздержался от ответа.

Также Родченков сообщил, что ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу или чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами. Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России:

«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила».

Что тут сказать? Что это первое подтверждение того, что допинговый скандал был просто частью антироссийской истерии, в которой Родченков намеренно лгал, передергивал и преувеличивал? Ну да – и что с того? То, что, хотя в российском спорте, несомненно, применялся допинг (как и во всех других великих спортивных державах), масштабы его употребления и уникальность России как страны-нарушителя были сознательно раздуты, все вменяемые люди в нашей стране понимали и так.

И что меняет то, что Родченков дает задний ход – теперь, когда Россию несколько лет полоскали и клеймили, когда нас не пустили на Олимпиаду в Пхенчхане? Кто-то перед нами извинится?

Конечно, нет. Потому что дело не в допинге. Дело в общей линии на демонизацию России, которую Запад усилил с 2014 года.

Да, нас и до этого не оставляли без присмотра, но после Крыма началась уже просто вакханалия обвинений.

В чем виновата Россия сейчас? Якобы в двух химических атаках – собственной в английском Солсбери и войск Асада в пригороде Дамаска. Ни там ни там нет никаких доказательств. Более того, по сирийскому эпизоду уже появляются подтверждения обратного, то есть того, что это связанные с британскими спецслужбами организации разыграли постановочные сцены с криками про «химические атаки». Но кого это волнует? Никого. Санкции против России в связи с делом Скрипаля приняты, удар по Сирии нанесен. Дальше, через несколько лет или месяцев, пускай всплывают какие угодно доказательства непричастности России и причастности западных спецслужб – все, поезд ушел.

Потому что все эти обвинения возникают на фоне общей линии по демонизации нашей страны. Годами выстраиваются фальшивые обвинения, одно громоздится на другое – и за этой горой лжи обычный западный обыватель не должен видеть ничего настоящего. Помните? Путин взорвал дома, растерзал Чечню, посадил выдающегося предпринимателя Ходорковского, убил Политковскую, вывез на Запад миллиарды, задушил свободу слова, захватил Крым, помогает Асаду убивать мусульман в Сирии.

Все это чудовищная ложь. Но ведь именно об этом говорят на Западе годами, приучая к мысли о том, что в варварской России правит кровавый тиран. Причем в последние годы театр абсурда превзошел сам себя – Путина и Россию теперь обвиняют во вмешательстве во внутренние дела западных стран. Началось все с США, где мы якобы повлияли на избрание Трампа, и продолжилось Великобританией, где Россия играла на Брексит. А потом уже какие-то совсем абсурдные «русские следы» находили по всей Европе, причем так, что даже и предъявить было нечего.

Впрочем, удивляться подобным беспочвенным обвинениям может только тот, кто плохо знает историю. Мы имеем дело с повторением того, что Запад говорил о России столетиями. В XIX веке царей обвиняли и в деспотизме внутри страны, и в унижении свободолюбивых поляков, и во вмешательстве во внутренние дела Европы. А уж в советские годы коммунистическую Москву и вовсе объявили исчадием ада – списав в итоге на ее «руку» все свои внутренние противоречия.

Действительно, ведь в той же Европе весь XX век шла серьезнейшая борьба между левыми и правыми. И если левые, как правило, ориентировались на Москву, то правые после 1945-го – на Вашингтон. Однако никто не обвинял американцев во вмешательстве во внутренние дела Запада. Напротив, пропаганда трубила о том, как эти коварные русские подрывают страны демократий изнутри.

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В начале 90-х, когда пал СССР, были раскрыты многие тайны. В частности, что американцы устраивали теракты, сваливая их на ультралевые организации, например на «Красные бригады». И что, когда спустя пару десятилетий всплыла правда про операцию «Гладио» (в рамках которой и действовали западные спецслужбы), это как-то повлияло на восприятие теми же европейцами своей истории в период холодной войны? Что, теперь они знают, что террором занимались США, а не СССР? Нет, по-прежнему убеждены в обратном – ведь так учат в школах и об этом снимают голливудское кино.

Ложь про Россию громоздится на Западе столетиями. Речь не о властях и тем более не о народах – речь о тех силах, которые направляют идеологическую и геополитическую повестку дня на Западе и для которых Россия является неприемлемой, опасной и вредной структурой. Вследствие своей неподконтрольности, мощи и амбициозности наша страна всегда будет мешать тем, кто хочет править миром – и поэтому с нами будут бороться всеми доступными средствами. Сдерживая и окружая, изолируя и демонизируя. Независимо от того, какой строй и правитель у нас будет. Иван Грозный, Николай Второй, Сталин, Брежнев, Путин – всех их изображали как угрозу. Западу в целом или отдельным его народам, правам человека и миру во всем мире.

Почему? Потому что русские в представлении Запада – это не совсем люди.

Нам кажется странным, но расчеловечивание нас в тех же США приобрело настолько глубокий характер, что знаменитые слова из песни о том, что «русские тоже любят своих детей», были сказаны Стингом в 1985 году не просто так.

Можем ли мы заставить Запад прекратить демонизировать нас? Можем ли мы требовать от Запада хотя бы быть с нами честными – не клеветать, не придумывать откровенной лжи, не выдавать белое за черное? Конечно, нет. Для них мы чужие, а чужих не грех и обмануть, тем более что «все знают, насколько опасны и беспринципны эти русские».

Но это не значит, что в ответ мы должны учиться у Запада цинизму и двойным стандартам – потому что в этом случае мы перестанем быть Россией и самими собой. Мы можем только одно – не быть в отношениях с Западом в очередной раз доверчивыми идиотами, то есть избавиться от комплекса низкопоклонства и подражания. И называть все своими именами – лжецов лжецами, а врагов врагами.