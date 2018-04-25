Эксперты ОЗХО повторно посетили город Дума

Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) посетили сирийский город Дума во второй раз, сообщает Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эксперты МУФС посетили второе место предполагаемого использования химоружия в Думе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОЗХО.

«Они также собрали на месте образцы. Эти образцы будут привезены вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк. Затем они будут разделены и направлены для анализа в аккредитованные организацией лаборатории», – уточняют в ОЗХО.

В понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что на экспертов ОЗХО, работающих в Сирии, оказывается давление.

20 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у России доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

19 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».